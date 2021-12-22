Тухель: не хочу начинать охоту на непривитых. Это выбор, оставьте его людям

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о невакцинированных игроках.



«Коронавирус, очевидно, вызывает проблемы. У нас в команде болеют не только невакцинированные. Есть и вакцинированные футболисты, которые сдали положительные тесты. Поэтому я не хочу тыкать пальцем и начинать охоту на непривитых игроков.



Это выбор, который нужно сделать. Оставьте его людям. Каждый может иметь своё мнение. Нельзя заставлять людей вакцинироваться. Я не тот человек, который должен комментировать это, я здесь не эксперт. В этой стране есть эксперты, как и во всей остальной Европе. Спросите у них. Я привился и принял решение за себя», — цитирует Тухеля ESPN.GB.



Напомним, некоторые матчи 16-го, 17-го и 18-го тура АПЛ были перенесены из-за ковида. В частности, шесть из 10 встреч 18-го тура чемпионата Англии не состоялись.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

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