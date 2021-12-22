Флик рассказал о целях сборной Германии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о настрое команды на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре в 2022 году. Немецкая команда успешно преодолела отборочный турнир и вышла в финальную стадию мундиаля.



«Мы жаждем максимального успеха. Всё зависит от условий и доступных футболистов. У нас потрясающая команда, все хотят успеха и трофеев. У нас есть ещё год, и мы должны использовать его, чтобы улучшить нашу игру.



Игроки очень хотят начать работу в сборной. Как тренеру это придаёт мне уверенности. Да, мы можем выиграть чемпионат мира, но я не могу ничего обещать. Единственное, что я могу гарантировать, — это то, что мы выложимся на все 100% и постараемся расширить собственные границы возможного», — приводит слова Флика Sport Bild.

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