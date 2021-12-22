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Дзюба опередил Нурмагомедова и Овечкина в списке самых упоминаемых спортсменов года

Дзюба опередил Нурмагомедова и Овечкина в списке самых упоминаемых спортсменов года
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Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых упоминаемых российских спортсменов в СМИ за 2021 год.

Рейтинг возглавил нападающий «Зенита» Артём Дзюба. На втором месте расположился борец Хабиб Нурмагомедов. Тройку призёров замкнул теннисист Даниил Медведев. Далее в списке расположились хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, теннисист Андрей Рублёв, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, форвард «Спартака» Александр Соболев, игрок «Монако» Александр Головин, лыжник Александр Большунов и защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ. Период исследования: январь-декабрь 2021 года, данные для рейтинга рассчитаны 18 декабря. Рейтинг построен на основе базы СМИ «Медиалогии», в которую входят более 71 тысячи источников.

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