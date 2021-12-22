«Барса» и «Ман Сити» близки к завершению сделки по Торресу за € 55 млн и € 10 млн бонусов

«Барселона» близка к подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса, сообщает ESPN.GB.
По информации источника, вчера, 21 декабря, представители каталонцев и «горожан» встретились, чтобы обсудить трансфер хавбека. Стороны договорились на сумме в € 55 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Однако, чтобы осуществить переход, «Барсе», в соответствии с законами испанской Примеры, необходимо разгрузить зарплатную ведомость.
Ферран Торрес выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне испанский футболист в четырёх матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал голевую передачу. Контракт игрока истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает Торреса в € 50 млн.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
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