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Даниил Куликов успешно прооперирован

Даниил Куликов успешно прооперирован
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Полузащитнику «Локомотива» Даниилу Куликову сегодня была успешно сделана плановая операция, которая прошла в одной из немецких клиник. Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных.

Процедура прошла в штатном режиме. В ближайшие дни Даниил вылетит в Москву, где приступит к реабилитации. Срок восстановления после оперативного лечения — около шести недель.

В текущем сезоне Куликов провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и Лиге Европы. Остаток осенней части сезона-2021/2022 игрок пропустил из-за травмы. «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, набрав 28 очков в 18 турах. Лидирует в первенстве санкт-петербургский «Зенит» (38). «Динамо» (36) – на втором месте.

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