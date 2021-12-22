Фанаты «Сампдории» высыпали кучу навоза у дома экс-президента клуба

Болельщики «Сампдории» необычным способом обратились к бывшему президенту клуба Эдоардо Гарроне, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, сегодня, 22 декабря, утром фанаты клуба оставили большую кучу навоза возле дома экс-главы «Сампдории». Таким образом фанаты вновь выразили недовольство в связи с решением Гарроне продать клуб нынешнему президенту Массимо Ферреро. На данный момент Ферреро находится под арестом в ожидании суда. Глава «Сампдории» обвиняется в финансовых преступлениях, не связанных с клубом.

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«Сампдория» в 18 матчах набрала 19 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.