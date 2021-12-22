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Ферран Торрес может завтра пройти медосмотр для «Барселоны». Контракт — на пять лет

Ферран Торрес может завтра пройти медосмотр для «Барселоны». Контракт — на пять лет
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Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к переходу в каталонскую «Барселону», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, хавбек может завтра прилететь в Барселону, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт. Соглашение испанца с сине-гранатовыми будет рассчитано на пять лет. В данный момент «Барселона» и «Манчестер Сити» работают над совместным заявлением о трансфере футболиста.

Ранее стало известно, что стороны договорились о сумме в размере € 55 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Однако, чтобы осуществить переход, «Барсе», в соответствии с законами испанской Примеры, необходимо разгрузить зарплатную ведомость.

Ферран Торрес выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне испанский футболист в четырёх матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал голевую передачу. Контракт игрока истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает Торреса в € 50 млн.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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