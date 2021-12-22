«Лацио» обыграл «Венецию» в выездном матче Серии А, «Болонья» разгромила «Сассуоло»

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 3-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лацио» Педро Родригес. На 30-й минуте форвард «Венеции» Франческо Форте сравнял счёт. На 48-й минуте защитник Франческо Ачерби вновь вывел гостей вперёд. В концовке встречи хавбек «Лацио» Луис Альберто установил итоговый счёт в матче.
«Лацио» набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Венеция» (17) — на 16-м месте.
В другом матче 19-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» проиграл «Болонье». Игра, прошедшая на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии, завершилась победой гостей со счётом 3:0.
- 22 декабря 2021
-
21:49
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:28
-
21:22
-
21:03
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:42
-
19:42
-
19:35
-
19:18
-
19:15
-
18:57
-
18:56
-
18:40
-
18:38
-
18:36
-
18:26
-
18:19
-
18:16
-
18:14
-
18:04
-
17:56