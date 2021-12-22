«Лацио» обыграл «Венецию» в выездном матче Серии А, «Болонья» разгромила «Сассуоло»

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 3-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лацио» Педро Родригес. На 30-й минуте форвард «Венеции» Франческо Форте сравнял счёт. На 48-й минуте защитник Франческо Ачерби вновь вывел гостей вперёд. В концовке встречи хавбек «Лацио» Луис Альберто установил итоговый счёт в матче.



«Лацио» набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Венеция» (17) — на 16-м месте.



В другом матче 19-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» проиграл «Болонье». Игра, прошедшая на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии, завершилась победой гостей со счётом 3:0.