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«Лацио» обыграл «Венецию» в выездном матче Серии А, «Болонья» разгромила «Сассуоло»

«Лацио» обыграл «Венецию» в выездном матче Серии А, «Болонья» разгромила «Сассуоло»
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В матче 19-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 3-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лацио» Педро Родригес. На 30-й минуте форвард «Венеции» Франческо Форте сравнял счёт. На 48-й минуте защитник Франческо Ачерби вновь вывел гостей вперёд. В концовке встречи хавбек «Лацио» Луис Альберто установил итоговый счёт в матче.

«Лацио» набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Венеция» (17) — на 16-м месте.

В другом матче 19-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» проиграл «Болонье». Игра, прошедшая на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Италия - Серия А. 19-й тур
22 декабря 2021, среда. 18:30 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
1 : 3
Лацио
Рим
0:1 Родригес – 3'   1:1 Форте – 30'   1:2 Ачерби – 48'   1:3 Альберто – 90+5'
Удаления: Тессманн – 90+1' / нет
Италия - Серия А. 19-й тур
22 декабря 2021, среда. 18:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 3
Болонья
Болонья
0:1 Орсолини – 36'   0:2 Хики – 44'   0:3 Сантандер – 90+4'
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