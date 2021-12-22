«Атлетик» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:30

В ночь с 22 на 23 декабря состоится матч «Атлетик» — «Реал». Встреча перенесённого 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Давид Ресио Морено.



Мадридский «Реал» набрал 43 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетик» за 18 туров заработал 24 очка, команда располагается на 10-м месте в таблице испанского первенства.