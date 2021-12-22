Олег Романцев назвал вратаря «Спартака» футболистом года в России
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев назвал вратаря красно-белых Александра Селихова лучшим игроком года. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Также в его пятёрку вошли иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, защитник «Спартака» Георгий Джикия, полузащитник французского «Монако» Александр Головин и форвард «Уфы» Гамид Агаларов.
Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Контрактное соглашение португальца со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.
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