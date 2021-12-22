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АПЛ будет проверять спонсорские сделки на сумму более £ 1 млн. Два клуба против

АПЛ будет проверять спонсорские сделки на сумму более £ 1 млн. Два клуба против
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Английская Премьер-лига ввела новые финансовые требования для клубов, сообщает The Times.

По информации источника, теперь каждая спонсорская сделка клубов на сумму более £ 1 млн (€ 1,17 млн) будет проходить обязательную проверку.

Данная мера была введена для того, чтобы клубы не смогли получать финансирование от спонсоров, аффилированных с руководством клубов. Независимая фирма будет определять, не завышено ли спонсорское предложение относительно рыночной цены. Против инициативы выступили «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

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