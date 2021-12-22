Источник: «Краснодар» заплатил за Ботхейма почти € 8 млн

Стало известно, в какую сумму «Краснодару» обошелся трансфер форварда «Буде-Глимт» Эрика Ботхейма. Об этом сообщает VG.

По информации источника, норвежский клуб получит за 21-летнего нападающего около € 8 млн. За счёт бонусов сумма трансфера может возрасти до € 10 млн.

В 2015 году в возрасте 15 лет игрок дебютировал за основной состав норвежского «Люна». В 2016 году подписал контракт с «Русенборгом», за который впоследствии провёл 34 матча и забил 9 мячей. С 2021 года стал игроком «Будё-Глимт». В 2021 году Ботхейм провёл на клубном уровне 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Одним из наиболее запоминающихся моментов с его участием в составе «Будё-Глимт» стал дубль в ворота римской «Ромы» в матче Лиги конференций (6:1).