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Тухель хочет видеть в составе «Челси» защитника «ПСЖ» Кимпембе на замену Рюдигеру

Тухель хочет видеть в составе «Челси» защитника «ПСЖ» Кимпембе на замену Рюдигеру
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах француза заинтересован «Челси», сообщает Foot Mercato со ссылкой на L'Équipe.

По информации источника, в переходе игрока лично заинтересован главный тренер «аристократов» Томас Тухель. Он видит в Кимпембе замену Антонио Рюдигеру, который может покинуть лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что защитник несчастлив в «ПСЖ» и хочет сменить команду. Кимпембе хотел бы снова поработать с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем, который ранее тренировал французский гранд. В этом сезоне Кимпембе провёл 14 матчей во французской Лиге 1.

Ранее сообщалось, что другой защитник «Пари Сен-Жермен», Маркиньос, мог перейти в «Челси» минувшим летом. Лондонский клуб сделал предложение по бразильскому футболисту в размере около € 85 млн, в нём был заинтересован Тухель. Парижане сразу отклонили предложение, заявив, что Маркиньос не продаётся.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

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