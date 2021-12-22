Тухель хочет видеть в составе «Челси» защитника «ПСЖ» Кимпембе на замену Рюдигеру

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах француза заинтересован «Челси», сообщает Foot Mercato со ссылкой на L'Équipe.
По информации источника, в переходе игрока лично заинтересован главный тренер «аристократов» Томас Тухель. Он видит в Кимпембе замену Антонио Рюдигеру, который может покинуть лондонский клуб.
Ранее сообщалось, что защитник несчастлив в «ПСЖ» и хочет сменить команду. Кимпембе хотел бы снова поработать с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем, который ранее тренировал французский гранд. В этом сезоне Кимпембе провёл 14 матчей во французской Лиге 1.
Ранее сообщалось, что другой защитник «Пари Сен-Жермен», Маркиньос, мог перейти в «Челси» минувшим летом. Лондонский клуб сделал предложение по бразильскому футболисту в размере около € 85 млн, в нём был заинтересован Тухель. Парижане сразу отклонили предложение, заявив, что Маркиньос не продаётся.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 22 декабря 2021
-
21:49
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:28
-
21:22
-
21:03
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:42
-
19:42
-
19:35
-
19:18
-
19:15
-
18:57
-
18:56
-
18:40
-
18:38
-
18:36
-
18:26
-
18:19
-
18:16
-
18:14
-
18:04
-
17:56