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Эрик Ботхейм прокомментировал переход в «Краснодар»

Эрик Ботхейм прокомментировал переход в «Краснодар»
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Игрок «Краснодара» Эрик Ботхейм поделился мыслями по поводу переезда в Россию.

«Текущий год стал для меня особенным. Я был совсем слабым футболистом. Моё окружение не могло представить, что я окажусь тут. Перед сезоном я практически не играл, так что произошедшее превзошло все мои ожидания. Я счастлив, что у меня появилась возможность реализовать свой потенциал. Грустно покидать «Буде-Глимт». Я провел здесь невероятное время. Ни я, ни клуб не могли отказаться от моего трансфера. Переход в «Краснодар» – невероятный вызов для меня», – цити рует Ботхейма сайт «Буде-Глимта».

В 2021 году Ботхейм провёл на клубном уровне 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Одним из наиболее запоминающихся моментов с его участием в составе «Будё-Глимт» стал дубль в ворота римской «Ромы» в матче Лиги конференций (6:1).

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Источник: «Краснодар» заплатил за Ботхейма почти € 8 млн
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