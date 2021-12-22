Конте назвал игрока «Тоттенхэма», который может стать одним из лучших на своей позиции

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о защитнике команды Эрике Дайере.



«Эрик может стать одним из лучших игроков мира на этой позиции. Конечно, ему нужно работать, продолжать совершенствоваться, понимать, как двигаться в линии обороны.



Он должен больше руководить партнёрами, когда выступаешь на такой позиции, нужно много говорить, потому что из центра обороны видно всё, что происходит на поле.



Ему есть куда расти, но мы говорим о действительно хорошем футболисте, сильном физически, с характером, с хорошей техникой, поскольку он играл в полузащите.



Эта роль идеально подходит ему. Он должен продолжать в том же духе, потому что может стать одним из лучших центральных защитников», — цитирует Конте Football.London.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Дайер сыграл в 15 матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

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