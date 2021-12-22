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«Реалу» интересен лучший бомбардир Лиги 1 Джонатан Дэвид. Азара могут включить в сделку

«Реалу» интересен лучший бомбардир Лиги 1 Джонатан Дэвид. Азара могут включить в сделку
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Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с приобретением канадского нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб находится в числе команд, которые проявляют интерес к 21-летнему форварду. «Лилль» заинтересован в возвращении полузащитника Эдена Азара, поэтому бельгийца могут включить в сделку по канадскому игроку. Ранее агент канадца заявил, что по итогам сезона форвард покинет действующего чемпиона Франции.

Дэвид — лучший бомбардир Лиги 1. На его счету 11 голов в 18 матчах чемпионата за «Лилль».

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Реал» — «Кадис»:

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