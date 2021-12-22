«Реал» и «Атлетик» объявили стартовые составы на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Реала» на матч перенесённого 21-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».



«Атлетик»: Ахирресабалага, Баленсиага, Нуньес, Альварес, де Маркос, Венседор, Гарсия, Саррага, Сансет, Муньяин, И. Уильямс.



Запасные: Иру, Капа, Лекуэ, Паредес, Эйсагирре, Гарсия, Весга, Морсильо, Гальдеано, Н. Уильямс.



«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Милитао, Васкес, Кроос, Камавинга, Вальверде, Жуниор, Бензема, Азар.



Запасные: Фуидиас, дель Аламо, Гутьеррес, Самора, Вальехо, Бланко, Гонсалес, Диас, Йович.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Давид Ресио Морено.