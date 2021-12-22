«Рома» сыграла вничью с «Сампдорией» в матче Серии А, Шомуродов забил гол

В матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» принимала «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 72-й минуте счёт открыл нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший в составе «Ростова». Через 8 минут ответный гол в ворота римского клуба забил форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини.



«Рома» набрала 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (20) — на 15-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков. Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре Серии А «Рома» сыграет с «Миланом», а «Сампдория» примет «Кальяри».