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«Рома» сыграла вничью с «Сампдорией» в матче Серии А, Шомуродов забил гол

«Рома» сыграла вничью с «Сампдорией» в матче Серии А, Шомуродов забил гол
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В матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» принимала «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 72-й минуте счёт открыл нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший в составе «Ростова». Через 8 минут ответный гол в ворота римского клуба забил форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини.

«Рома» набрала 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (20) — на 15-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков. Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре Серии А «Рома» сыграет с «Миланом», а «Сампдория» примет «Кальяри».

Италия - Серия А. 19-й тур
22 декабря 2021, среда. 20:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 Шомуродов – 72'   1:1 Габбьядини – 80'
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