Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски назвал фаворитов Лиги чемпионов.

«Мне кажется, что фаворитами текущего розыгрыша можно назвать «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал», «Челси» и нас. В какой игре я хотел бы забить в будущем? В финале Лиги чемпионов. А ещё хотел бы забить решающий гол за Польшу в каком-нибудь плей-офф чемпионата мира. Я мечтаю об этом. Первая игра плей-офф Лиги чемпионов состоится в феврале. К этому моменту ситуация может измениться, но сейчас названные мной 6 команд опережают остальных», — цитирует поляка «твиттер» Bayern & Germany.

Напомним, Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавирусной инфекции.