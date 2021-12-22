«Атлетико» уступил на выезде «Гранаде», потерпев четвёртое поражение подряд в Примере

Сегодня, 22 декабря, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 9-го перенесённого тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Атлетико». Хозяева одержали победу – 2:1.
На 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий «матрасников» Жоау Феликс, ему ассистировал Тома Лемар.
Феликс забивает в ворота «Гранады»:
На 17-й минуте форвард хозяев Дарвин Мачис сравнял счёт, голевую передачу сделал Хорхе Молина.
На 61-й минуте отличился Молина, ему ассистировал Луис Суарес.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.
Поражение в матче с «Гранадой» стало четвёртым подряд для «Атлетико» в рамках чемпионата Испании. Ранее «матрасники» уступили «Мальорке» (1:2), «Реалу» (0:2) и «Севилье» (1:2).
После 18 сыгранных туров «Атлетико» располагается на 5-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 29 очков. «Гранада» за 18 матчей набрала 22 очка, команда находится на 12-м месте в таблице.
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