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В первом круге Серии А Кокорин провёл на поле 32 минуты

В первом круге Серии А Кокорин провёл на поле 32 минуты
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В матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Верона» принимала «Фиорентину». Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. Этот матч завершил первую половину чемпионата для принимавших в нём участие команд. Форвард «фиалок» Александр Кокорин не принимал участия в матче.

В первом круге итальянского чемпионата россиянин отыграл за «Фиорентину» четыре неполных матча, в общей сложности проведя на поле 32 минуты. Он ни разу не выходил в стартовом составе «Фиорентины» на матч Серии А.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года за € 4,5 млн. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне Александр принял участие в четырёх матчах итальянского чемпионата, также не отметившись результативными действиями.

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