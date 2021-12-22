«Атлетик» — «Реал»: Бензема оформил дубль к 7-й минуте матча

В ночь с 22 на 23 декабря мск на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао проходит матч перенесённого 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Реал».
Счёт был открыт на 4-й минуте матча. Отличился нападающий «Реала» Карим Бензема, ему ассистировал Тони Кроос. Через три минуты Бензема сделал дубль.
Бензема открывает счёт в матче:
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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему помогают ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Давид Ресио Морено.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».
Мадридский «Реал» набрал 43 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетик» за 18 туров заработал 24 очка, команда располагается на 10-м месте в таблице испанского первенства.
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