Артём Беседин рассказал о восстановлении после травмы

Нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин рассказал о ходе своей реабилитации.

«Все мои близкие, друзья оказывали моральную поддержку, а прежде всего – моя семья, которая сыграла немаловажную роль в моей реабилитации. Самое главное, что меня поддерживал и Мистер Луческу, и весь тренерский штаб. Ребята с команды звонят, интересуются, как дела.



То, что главный тренер все время интересовался ходом восстановления, очень важно для футболиста в эмоциональном плане, ведь ты знаешь, что тренер на тебя рассчитывает. Это сыграло большую роль и помогло ускорить процесс реабилитации. С завтрашнего дня буду тренироваться на базе в зале, попробую бегать в манеже – посмотрим, как колено будет реагировать на искусственное поле, и уже от этого отталкиваться. Сами праздники планируем отмечать дома, в кругу семьи», — цитирует Беседина пресс-служба «Динамо».