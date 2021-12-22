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Артём Беседин рассказал о восстановлении после травмы

Артём Беседин рассказал о восстановлении после травмы
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Нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин рассказал о ходе своей реабилитации.

«Все мои близкие, друзья оказывали моральную поддержку, а прежде всего – моя семья, которая сыграла немаловажную роль в моей реабилитации. Самое главное, что меня поддерживал и Мистер Луческу, и весь тренерский штаб. Ребята с команды звонят, интересуются, как дела.

То, что главный тренер все время интересовался ходом восстановления, очень важно для футболиста в эмоциональном плане, ведь ты знаешь, что тренер на тебя рассчитывает. Это сыграло большую роль и помогло ускорить процесс реабилитации. С завтрашнего дня буду тренироваться на базе в зале, попробую бегать в манеже – посмотрим, как колено будет реагировать на искусственное поле, и уже от этого отталкиваться. Сами праздники планируем отмечать дома, в кругу семьи», — цитирует Беседина пресс-служба «Динамо».

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