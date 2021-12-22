Артём Беседин рассказал о восстановлении после травмы

Нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин рассказал о ходе своей реабилитации.
«Все мои близкие, друзья оказывали моральную поддержку, а прежде всего – моя семья, которая сыграла немаловажную роль в моей реабилитации. Самое главное, что меня поддерживал и Мистер Луческу, и весь тренерский штаб. Ребята с команды звонят, интересуются, как дела.
То, что главный тренер все время интересовался ходом восстановления, очень важно для футболиста в эмоциональном плане, ведь ты знаешь, что тренер на тебя рассчитывает. Это сыграло большую роль и помогло ускорить процесс реабилитации. С завтрашнего дня буду тренироваться на базе в зале, попробую бегать в манеже – посмотрим, как колено будет реагировать на искусственное поле, и уже от этого отталкиваться. Сами праздники планируем отмечать дома, в кругу семьи», — цитирует Беседина пресс-служба «Динамо».
- 23 декабря 2021
-
00:46
-
00:45
-
00:43
-
00:43
-
00:24
-
00:20
-
00:07
- 22 декабря 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:51
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:28
-
21:22