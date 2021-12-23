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«Челси» обыграл на выезде «Брентфорд» в матче 1/4 финала Кубка лиги

«Челси» обыграл на выезде «Брентфорд» в матче 1/4 финала Кубка лиги
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В ночь с 22 на 23 декабря мск на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги «Брентфорд» принимал «Челси». Гости одержали победу – 2:0.

Счёт быт открыт в концовке встречи. На 80-й минуте автогол забил защитник хозяев Понтус Янссон. На 85-й минуте 11-метровый в ворота «Брентфорда» реализовал полузащитник синих Жоржиньо.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Иан Хассин и Тим Вуд. Резервным рефери выступал Грэм Скотт.

В параллельном матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» одолел «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). А вчера, 22 декабря, лондонский «Арсенал» разгромил «Сандерленд» (5:1).

Англия - Кубок лиги. 1/4 финала
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон
0:1 Янссон – 80' (автогол)   0:2 Жоржиньо – 85' (пен)
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