«Челси» обыграл на выезде «Брентфорд» в матче 1/4 финала Кубка лиги
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В ночь с 22 на 23 декабря мск на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги «Брентфорд» принимал «Челси». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт быт открыт в концовке встречи. На 80-й минуте автогол забил защитник хозяев Понтус Янссон. На 85-й минуте 11-метровый в ворота «Брентфорда» реализовал полузащитник синих Жоржиньо.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Иан Хассин и Тим Вуд. Резервным рефери выступал Грэм Скотт.
В параллельном матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» одолел «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). А вчера, 22 декабря, лондонский «Арсенал» разгромил «Сандерленд» (5:1).
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