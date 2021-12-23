«Монако» без Головина обыграл «Ренн» в чемпионате Франции

Завершился матч 19-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» принимал «Ренн». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Ренн» открыл счёт на 16-й минуте после точного удара Мартена Терье. В середине первого тайма арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Виссам Бен-Йеддер. На 72-й минуте Кевин Фолланд забил победный гол за «Монако».
Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч с «Ренном» из-за сомнительного результата теста на коронавирус.
На данный момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков. «Ренн», в свою очередь, находится на четвёртом месте, записав в свой актив 31 очко.
- 23 декабря 2021
-
02:16
-
01:28
-
01:20
-
01:10
-
00:59
-
00:54
-
00:46
-
00:45
-
00:43
-
00:43
-
00:24
-
00:20
-
00:07
- 22 декабря 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:51
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:53