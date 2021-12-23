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«Монако» без Головина обыграл «Ренн» в чемпионате Франции

«Монако» без Головина обыграл «Ренн» в чемпионате Франции
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Завершился матч 19-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» принимал «Ренн». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Ренн» открыл счёт на 16-й минуте после точного удара Мартена Терье. В середине первого тайма арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Виссам Бен-Йеддер. На 72-й минуте Кевин Фолланд забил победный гол за «Монако».

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч с «Ренном» из-за сомнительного результата теста на коронавирус.

На данный момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков. «Ренн», в свою очередь, находится на четвёртом месте, записав в свой актив 31 очко.

Франция - Лига 1. 19-й тур
22 декабря 2021, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Терье – 16'   1:1 Бен-Йеддер – 35' (пен)   2:1 Фолланд – 72'
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