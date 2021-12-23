«ПСЖ» потерял очки в матче с аутсайдером Лиги 1. Рамос получил две жёлтые за пять минут
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Завершился матч 19-го тура чемпионата Франции, в котором «Лорьян» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счётом 1:1.
За «Лорьян» на 40-й минуте отличился Тома Монкондю. На 86-й минуте «ПСЖ» остался в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса, который получил две жёлтые карточки за пять минут. На первой компенсированной минуте парижане избежали поражения в этой встрече после гола Мауро Икарди.
После 19 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 46 очков. «Лорьян», в свою очередь, находится на предпоследнем месте, набрав 16 очков.
В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Лионом», а «Лорьян» проведёт матч с «Лиллем».
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