Дубль Карима Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Атлетиком»

Завершился матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» принимал «Реал». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.

«Реал» открыл счёт на четвёртой минуте. Гол в свой актив записал Карим Бензема. Спустя три минуты Бензема оформил дубль. На 10-й минуте «Атлетик» сократил отставание в счёте после точного удара Ойана Сансета, который поставил окончательную точку в матче.

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На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка. «Атлетик», в свою очередь, остался на 10-м месте, записав в свой актив 24 очка.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Хетафе», а «Атлетик» проведёт матч с «Осасуной».