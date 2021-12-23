«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в 1/2 финала Кубка лиги, «Арсенал» — с «Ливерпулем»
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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка английской лиги.
За выход в финал турнира «Арсенал» встретится с «Ливерпулем», а «Челси» проведёт матч с «Тоттенхэмом».
Полуфиналы будут состоять из двух матчей. Первые матчи пройдут 3 января. Ответные встречи состоятся через неделю — 10 января.
Напомним, ранее в четвертьфинале «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Лестер», отыгравшись со счётом 1:3. «Челси», в свою очередь, за выход в финал победил «Брентфорд» (2:0).
«Тоттенхэм» в своём четвертьфинальном матче обыграл «Вест Хэм» (2:1), а «Арсенал» победил «Сандерленд» (5:1)
Действующим победителем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити». В финальном матче прошлого сезона команда обыграла «Тоттенхэм» со счётом 1:0.
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