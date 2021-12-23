Симеоне высказался о четвёртом подряд поражении «Атлетико» в Примере

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды в матче перенесённого 9-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (1:2).

«Мы играем хорошо, но результаты не соответствуют ожиданиям команды. Мы снова создали много хороших моментов, но мяч не идёт в ворота. У нас были явные шансы выйти вперёд. Понятно, что пренебрежения очень много, и это заставляет нас расплачиваться поражениями за игры, которых мы не заслуживаем. Мы провели хорошую игру. Снижение концентрации внимания на мелких деталях и стоит нам очков. Мы не одерживаем победы, как раньше. Часто мы побеждали в играх, в которых не заслужили, и теперь нам приходится проигрывать в тех матчах, где заслужили победу», — приводит слова Симеоне AS.

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Поражение в матче с «Гранадой» стало четвёртым подряд для «Атлетико» в рамках чемпионата Испании. Ранее «матрасники» уступили «Мальорке» (1:2), «Реалу» (0:2) и «Севилье» (1:2).

После 18 сыгранных туров «Атлетико» располагается на 5-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 29 очков. «Гранада» за 18 матчей набрала 22 очка, команда находится на 12-м месте в таблице.