Маурисио Почеттино высказался о ничьей «ПСЖ» в матче с аутсайдером чемпионата Франции

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:1).

«Мы хорошо начали первый тайм, но в построении игры мы допустили много ошибок. Во втором тайме мы больше владели мячом. Серхио Рамос вышел, потому что мы хотели построить атаку по-другому, с тремя центральными защитниками. Это был хороший отрезок и у нас было много моментов. Мы удовлетворены результатами, и игра команды соответствует нашим ожиданиям, но мы все ещё можем добиться большего», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

После 19 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 46 очков. «Лорьян», в свою очередь, находится на предпоследнем месте, набрав 16 очков.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Лионом», а «Лорьян» проведёт матч с «Лиллем».