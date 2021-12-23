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Гус Тиль забил 10-й гол в сезоне в чемпионате Нидерландов

Гус Тиль забил 10-й гол в сезоне в чемпионате Нидерландов
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Нидерландов, в котором «Херенвен» принимал «Фейеноорд» в Херенвене (Нидерланды) на стадионе «Абе Ленстра». Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Гус Тиль (32 минута), Маркос Сенеси (44) и Брайан Линссен (58).

Гол Тиля стал для игрока десятым в текущем розыгрыше Эредивизии.

Напомним, Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмар» за € 16 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Роттердама 29 матчей в чемпионате страны и Лиге конференций. Он забил 16 мячей и отдал три голевые передачи.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 18-й тур
22 декабря 2021, среда. 20:45 МСК
Херенвен
Херенвен
Окончен
0 : 3
Фейеноорд
Роттердам
0:1 Тиль – 32'   0:2 Сенеси – 44'   0:3 Линссен – 58'
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