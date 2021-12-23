Евсеев повторил фотографию с Лоськовым пятнадцатилетней давности

Бывшие футболисты сборной России Вадим Евсеев и Дмитрий Лоськов повторили фотографию пятнадцатилетней давности. Судя по всему, они вновь проводят свой отдых вместе.

Евсеев регулярно публикует различные посты в своём «инстаграме». Он разбирает различные матчи, а также иногда философствует на те или иные темы.



Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году.



Дмитрий Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013 год. В составе «железнодорожников» он дважды становился чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны и два раза Суперкубок. Экс-футболист также выступал за «Ростсельмаш» и «Сатурн». За сборную России сыграл 25 матчей.