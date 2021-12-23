Сильвестер: «Манчестер Юнайтед» финиширует в первой четвёрке, опередив «Арсенал»

Экс-защитник сборной Франции по футболу Микаэль Сильвестр, успевший поиграть как за «Манчестер Юнайтед», так и за «Арсенал», оценил перспективы своих бывших команд в текущем чемпионате Англии.

По словам Сильвестра, «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона финиширует в первой четвёрке, сумев опередить «Арсенал».

«Я собираюсь сделать выбор в пользу «МЮ». «Арсенал» в хорошей форме, но я выбираю «Манчестер Юнайтед». Футболисты у манкунианцев лучше, к тому же у них есть Криштиану Роналду, второй капитан сборной Англии в лице Харри Магуайра. У них есть лидеры, которые готовы умереть, чтобы завоевать трофеи», — цитирует Микаэля Сильвестра Manchester Evening News.

В настоящее время «Арсенал» идёт на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка в 18 матчах. «Манчестер Юнайтед» пока шестой — у него 27 очков в 16 встречах.