«Победившая команда». Криштиану Роналду показал фото с тренировки «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал фото с тренировки «красных дьяволов». 21 декабря команда возобновила работу после вспышки коронавируса. Из-за нескольких выявленных случаев COVID-19 тренировочная база клуба была закрыта для посещения.



«Победившая команда», — подписал снимок Криштиану.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду

Ранее сообщалось, что среди сотрудников и игроков клуба выявлено 19 случаев заражения коронавирусом. Из-за этого встреча 17-го тура АПЛ с «Брентфордом» и игра 18-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион» были перенесены. В 19-м туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча запланирована на 27 декабря.

Видео гола Роналду в матче с «Арсеналом»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.