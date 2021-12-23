«Победившая команда». Криштиану Роналду показал фото с тренировки «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал фото с тренировки «красных дьяволов». 21 декабря команда возобновила работу после вспышки коронавируса. Из-за нескольких выявленных случаев COVID-19 тренировочная база клуба была закрыта для посещения.
«Победившая команда», — подписал снимок Криштиану.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду
Ранее сообщалось, что среди сотрудников и игроков клуба выявлено 19 случаев заражения коронавирусом. Из-за этого встреча 17-го тура АПЛ с «Брентфордом» и игра 18-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион» были перенесены. В 19-м туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча запланирована на 27 декабря.
Видео гола Роналду в матче с «Арсеналом»
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