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Стефано Пиоли: победа «Милана» в матче с «Эмполи» была намного важнее качества игры

Стефано Пиоли: победа «Милана» в матче с «Эмполи» была намного важнее качества игры
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» (4:2) в 19-м туре чемпионата Италии.

Мы играли с очень сложным соперником, но прекрасно отреагировали на пропущенный гол, проявили свой характер и настрой. Я всегда хочу, чтобы мы демонстрировали качество игры лучше чем у соперников, но победа была намного важнее. В последнее время у нас было мало хороших результатов, хотя я продолжаю считать, что мы не заслуживали поражения от «Наполи».

Нам нужен был этот толчок. Теперь мы можем немного отдохнуть и подготовиться к напряжённому январю. Команда играла с нужным настроем и была сплоченной, чтобы победить любой ценой. Три очка дают за любую победу, но некоторые матчи значат немного больше», — цитирует Пиоли Football Italia.

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