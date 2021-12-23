Стефано Пиоли: победа «Милана» в матче с «Эмполи» была намного важнее качества игры

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» (4:2) в 19-м туре чемпионата Италии.



Мы играли с очень сложным соперником, но прекрасно отреагировали на пропущенный гол, проявили свой характер и настрой. Я всегда хочу, чтобы мы демонстрировали качество игры лучше чем у соперников, но победа была намного важнее. В последнее время у нас было мало хороших результатов, хотя я продолжаю считать, что мы не заслуживали поражения от «Наполи».



Нам нужен был этот толчок. Теперь мы можем немного отдохнуть и подготовиться к напряжённому январю. Команда играла с нужным настроем и была сплоченной, чтобы победить любой ценой. Три очка дают за любую победу, но некоторые матчи значат немного больше», — цитирует Пиоли Football Italia.