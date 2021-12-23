Тедеско: у «Лейпцига» состав очень качественный, но в «Спартаке» тоже есть отличные игроки

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско сравнил составы команд, в которых работал.
«У «Лейпцига» состав очень качественный. Но я даже не хочу сравнивать со своими прошлыми клубами. Команда «Шальке» в мой первый сезон также была сильной, с Тило Керером и другими хорошими игроками. В московском «Спартаке» тоже есть отличные игроки — например, Виктор Мозес», — приводит слова Тедеско Sportbuzzer.
Напомним, 36-летний Тедеско был назначен на должность главного тренера «РБ Лейпциг» 9 декабря. С немецким специалистом было заключено соглашение до лета 2023 года. Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он тренировал с октября 2019-го по май 2021 года. В последнем сезоне немецкий специалист выиграл с московской командой серебряные медали чемпионата страны.
- 23 декабря 2021
-
11:25
-
11:07
-
11:03
-
10:54
-
10:29
-
10:28
-
10:26
-
10:01
-
10:01
-
09:41
-
09:33
-
09:32
-
09:22
-
09:05
-
08:55
-
07:59
-
07:50
-
05:59
-
05:19
-
04:56
-
04:33
-
03:57
-
03:13
-
02:47
-
02:16
-
01:28
-
01:20
-
01:10
-
00:59
-
00:54
-
00:46
-
00:45
-
00:43
-
00:43
-
00:24