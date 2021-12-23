Тедеско: у «Лейпцига» состав очень качественный, но в «Спартаке» тоже есть отличные игроки

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско сравнил составы команд, в которых работал.

«У «Лейпцига» состав очень качественный. Но я даже не хочу сравнивать со своими прошлыми клубами. Команда «Шальке» в мой первый сезон также была сильной, с Тило Керером и другими хорошими игроками. В московском «Спартаке» тоже есть отличные игроки — например, Виктор Мозес», — приводит слова Тедеско Sportbuzzer.



Напомним, 36-летний Тедеско был назначен на должность главного тренера «РБ Лейпциг» 9 декабря. С немецким специалистом было заключено соглашение до лета 2023 года. Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он тренировал с октября 2019-го по май 2021 года. В последнем сезоне немецкий специалист выиграл с московской командой серебряные медали чемпионата страны.