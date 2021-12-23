Источник: «Зенит» хочет подписать Никиту Хайкина из «Будё-Глимт»

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 26-летнего россиянина заинтересован санкт-петербургский «Зенит», информирует Transfermarkt.ru.
Сине-бело-голубые готовы предложить за Хайкина не только существенную выплату, а и своего голкипера Александра Васютина, который скоро вернётся из шведского «Юргордена», за который выступает на правах аренды.
Ранее СМИ писали об интересе к Хайкину со стороны клубов АПЛ. У голкипера есть английский паспорт, так как он играл за молодёжную команду «Челси», что упрощает потенциальный трансфер игрока на Туманный Альбион.
Никита Хайкин подписал контракт с «Будё-Глимт» в 2019 году и выиграл чемпионат Норвегии вместе с командой. Его действующее соглашение рассчитано до 2022 года. Также Никита получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.
- 23 декабря 2021
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