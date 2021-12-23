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Стукалов: не буду называть зарплаты, но в «Уфе» платят на уровне ФНЛ

Стукалов: не буду называть зарплаты, но в «Уфе» платят на уровне ФНЛ
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна.

«В случае продаж у нас развяжутся руки в плане укрепления состава. Не буду называть зарплаты, но в «Уфе» платят на уровне ФНЛ. 70 процентов игроков получают не больше, чем в нормальных командах ФНЛ. Они приехали в Уфу за футболом и амбициями. Да, возможно, им немного не хватает опыта и где-то мастерства, но я не сомневаюсь, что в следующем году у всех перечисленных футболистов будут конкретные предложения от вышестоящих клубов.

У меня был список игроков из ФНЛ, которых я хотел бы видеть в своей команде. Это представители разных клубов, в том числе, конечно, «Велеса», что логично. Селекционными моментами больше занимается Шамиль Газизов, то есть не было такого, что я привёл за собой игроков. Просто передал ему список пожеланий, достаточно объёмный, а он выбирал из него», — цитирует Стукалова «Матч ТВ».

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