Коченков: вторая лига в России – жуть
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Голкипер тульского «Арсенала» Антон Коченков раскритиковал низшие дивизионы чемпионата России по футболу.
«Что было самым жутким, что происходило со мной во второй лиге? Да вся вторая лига — это жуть, ха-ха! Я играл в «Нижнем Новгороде», где всё было нормально, но остальные выезды — это когда ты едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги. И это не тот футбол, в который играют миллионеры. Зарплата — 30-40 тысяч рублей. Не знаю, изменилось ли что-то, но в моё время было плохо.
Из ФНЛ невозможно пробиться? Кто-то же всё равно пробивается. Ещё можно выйти в Премьер-Лигу со своей командой. Даже у нас в «Локомотив» брали парня из «Торпедо», — приводит слова Коченкова «Спорт-экспресс».
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