Коченков: мне не жалко «Локомотив». Происходящее в клубе – логично

Голкипер тульского «Арсенала» Антон Коченков, ране выступавший за «Локомотив», прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе.

«Мне не жалко нынешний «Локомотив». Я слежу за ними, общаюсь со многими ребятами. Чего мне жалеть? Это же не первый раз с «Локомотивом» происходит, а постоянно. За шесть лет поменялось четыре президента — какое может быть развитие? То, что происходит, логично.

Как оценю Худякова? Талантливый парень, видел его на тренировках. Тогда ему еще рано было выходить, он совсем молодой. Не могу сказать, что он плохо играет, моментами он хорош, но в матче с нами в первом голе мог выручать. С другой стороны, учитывая, как «Локомотив» проводил концовку, то тут кого угодно ставь… Стоял бы Гиля — и ему бы накидывали! Они и так ужасно играли, а тут еще молодой парень.

«Локомотив» совершил ошибку, не взяв вратаря. В клубе не могли не понимать, что Гиля когда-то сломается. Нужно было либо оставлять меня, либо брать нового кипера», — приводит слова Коченкова «Спорт-экспресс».