Экс-вратарь «Локомотива» раскрыл подробности конфликта Сёмина и Кикнадзе
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Голкипер тульского «Арсенала» Антон Коченков, ранее выступавший за «Локомотив» поделился подробностями конфликта бывшего генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе и экс-наставника московского клуба Юрия Сёмина.
«Сёмин говорил, что Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал команду против тренера? Ко мне не заходил. Если бы он зашел, ответил бы, что я за Палыча. Но про то, что Кикнадзе к кому-то заходил, не слышал.
Юрий Палыч никогда не говорил плохо про Кикнадзе при игроках и не пытался настроить коллектив против президента. Это касается не только Кикнадзе, но и других руководителей. Он не хотел, чтобы такие вещи касались команды», — приводит слова Коченкова «Спорт-экспресс».
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