Гендиректор «Спартака»: зимой трансферы ещё будут, в том числе и на выход

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал приобретение московским клубом форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона и рассказал о дальнейших планах красно-белых на зимнее трансферное окно.

«Трансферы ещё будут. Раскрывать имён сейчас не буду. Переход Николсона согласовал спортивный директор. Трансфер должен был произойти чуть позже, но определённые обстоятельства ускорили переход. По поводу ухода игроков — список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не буду комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут. Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника», — приводит слова Мележикова «Матч ТВ».

Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.