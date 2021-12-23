Арбитр Пустовойтова: не каждый мужчина в нашем футболе воспринимает меня наравне с собой

Арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала об отношении к женщинам-судьям в российском футболе.
«Перед каждым турниром, в зависимости от степени его важности, мы сдаём определенные нормативы. Причем тесты мы сдаем наравне с мужчинами. Для нас нет никаких поблажек. Если ты вышла на поле, будь добра за всеми успевать. Если ты выбрала эту профессию, то — без вариантов. Если не получается, то лучше возвращайся в женский футбол. Но радует то, что все больше девчонок-арбитров приходят в мужской футбол и остаются там.
Единственная сложность для меня в нашем футболе — не каждый мужчина воспринимает тебя наравне с собой. Допустим, может подбежать тренер и в порыве сказать: «Да к кому я обращаюсь, что с тебя взять-то!» И мне приходится терпеть это, делать вид, что я этого не слышу, что мне безразлично. А потом, придя в раздевалку, после игры анализируешь это и думаешь: ну, вот почему так? Ты ведь не допустила ошибок, но все это выслушала… Понятно, что наша профессия всегда была и будет такой. Судьи всегда будут подвергаться давлению. Но когда ты ещё и женщина-судья — ситуация усугубляется. Так что хочется побольше уважения – в том числе в целом к судейской работе, вне привязки к гендерной принадлежности.
А так, женщин в мужском футболе с каждым годом будет все больше, и к этому постепенно все привыкнут. И если теперь вернуться к вопросу о судействе за рубежом, то там, конечно, работа выстроена совсем по другим принципам и на другом уровне. Мы путешествуем бизнес-классом, нас встречают как vip-персон, некоторые страны предоставляют полицейский кортеж, когда мы едем на игру, продуманы любые мелочи. Так что тебя ничто не отвлекает, ты полностью сфокусирован только на предстоящем матче», — приводит слова Пустовойтовой «Советский спорт».
- 23 декабря 2021
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