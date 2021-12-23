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Зоран Тошич может покинуть «Тобол», клуб пока не принял решение о его будущем

Зоран Тошич может покинуть «Тобол», клуб пока не принял решение о его будущем
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Атакующий полузащитник «Тобола» Зоран Тошич может покинуть команду, сообщает Meta-ratings.kz. Контракт с клубом у бывшего футболиста сборной Сербии завершился.

«Тобол» пока не принял решение — продлевать контракт с ним или нет. Вопрос по будущему Тошича в команде остается открытым. Стоит добавить, что ежемесячно чемпион Казахстана платил опытному игроку около $ 25 тыс.

За свою карьеру Зоран Тошич успел поиграть в таких клубах, как «Партизан», «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА. Сербский полузащитник защищал цвета московского клуба с 2010 по 2017 год. За это время он завоевал с армейцами три титула чемпиона России, а также по два Кубка и Суперкубка страны. В составе московского клуба серб в 241 матче забил 47 мячей.

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