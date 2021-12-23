Уткин: Дзюба живёт в своём мире! Он готов вернуться в сборную, хотя сам от неё отказался

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на недавнее заявление Артёма Дзюбы, который выразил готовность вернуться в сборную России.
«Что касается интервью Артёма Дзюбы… Насколько же человек живёт в своём мире! Он готов помириться, хотя с ним никто не ссорился. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, а он сам не приехал. Это всё напоминает гибридную информационную войну. Человек живёт в своём мире. До такой степени в своём мире, что абсолютно всё воспринимает на свой лад. Может быть, просто не стоит обращать внимания на его слова?
Будет у него всё хорошо – он всем скажет, что у него всё хорошо. Будет у него всё плохо — Дзюбу можно понять, у него осталось мало времени. Он не добил голов до абсолютного рекорда, он не превзошёл рекорд Кержакова.
Кажется, что этой осенью был один момент, когда Дзюба заслуживал вызов в сборную. Это был ровно тот самый, когда Артём его отклонил.
Дзюба чувствует уходящее время. Ему уже 33, он постепенно становится слабее физически, он хуже играет. У него в запасе год, может быть. А может, и его нет. Когда человек нарцисс – он теряет способность слышать себя со стороны», – сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 23 декабря 2021
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