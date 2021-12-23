Уткин: Ваноли — это не кот в мешке, а кот Шрёдингера

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
«В «Спартаке» новый спортивный директор по фамилии Каттани. Я хочу вас спросить… Говорят, Каттани работал в «ПСЖ». Пожалуйста, найдите хоть одну новость за последние 5-6 лет, желательно на французском языке, где бы упоминался Каттани, чтобы можно было составить о нём представление. Думаю, вы не найдёте.
Касательно Паоло Ваноли – прошла неделя с его презентации. Все эксперты сходятся на мнении, что Ваноли – это кот в мешке. Я совершенно не согласен с этим. Ваноли – не кот в мешке, потому что «кот в мешке» — это неизвестный вам кот, но он в мешке точно есть. А Ваноли – кот Шрёдингера. Это когда вы видите перед собой коробку, и там вполне может быть кот, но, может быть, его там и нет», – сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 23 декабря 2021
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