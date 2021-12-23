«Динамо» проведёт девять товарищеских матчей в рамках подготовки к возобновлению РПЛ

Московское «Динамо» запланировало проведение девяти контрольных матчей на трёх сборах для подготовки к возобновлению сезона в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».



Команда выйдет из отпуска 10 января и соберётся в Москве, где пройдёт медобследование. С 12 по 21 января футболисты «Динамо» проведут тренировочный сбор в Дохе (Катар), где запланировано проведение одного товарищеского матча. С 25 января по 3 февраля (3 матча), а также с 7 по 18 февраля (5 матчей) пройдут два сбора в турецком Белеке.



Возобновится сезон в чемпионате для команды Сандро Шварца гостевым матчем с подмосковными «Химками», который пройдёт в конце февраля. Затем «Динамо» ждёт встреча с «Нижним Новгородом» в 1/8 финала Кубка России.

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