«Динамо» проведёт девять товарищеских матчей в рамках подготовки к возобновлению РПЛ
Поделиться
Московское «Динамо» запланировало проведение девяти контрольных матчей на трёх сборах для подготовки к возобновлению сезона в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
Команда выйдет из отпуска 10 января и соберётся в Москве, где пройдёт медобследование. С 12 по 21 января футболисты «Динамо» проведут тренировочный сбор в Дохе (Катар), где запланировано проведение одного товарищеского матча. С 25 января по 3 февраля (3 матча), а также с 7 по 18 февраля (5 матчей) пройдут два сбора в турецком Белеке.
Возобновится сезон в чемпионате для команды Сандро Шварца гостевым матчем с подмосковными «Химками», который пройдёт в конце февраля. Затем «Динамо» ждёт встреча с «Нижним Новгородом» в 1/8 финала Кубка России.
Новость по темеГрулёв продлил контракт с «Динамо» до 2025 года
Комментарии
- 23 декабря 2021
-
17:29
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:55
-
16:42
-
16:27
-
16:21
-
15:58
-
15:47
-
15:35
-
15:15
-
15:14
-
15:03
-
14:21
-
14:00
-
13:49
-
13:33
-
13:02
-
12:18
-
12:12
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:03
-
10:54
-
10:29
-
10:28
-
10:26
-
10:01
-
10:01
-
09:41
-
09:33
Партнерский контент