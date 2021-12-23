Опубликовано расписание первых трёх туров РПЛ после зимней паузы

Стало известно расписание 19-го, 20-го и 21-го туров Российской Премьер-лиги. Эти туры станут первыми в лиге после зимней паузы. 19-й тур начнётся 26 февраля.

19-й тур:

26 февраля (суббота)

«Химки» – «Динамо»

«Нижний Новгород» – «Урал»

«Сочи» – «Арсенал»

«Спартак» – ЦСКА



27 февраля (воскресенье)

«Ростов» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Локомотив»

«Ахмат» – «Уфа»



28 февраля (понедельник)

«Зенит» – «Рубин»

20-й тур:

5 марта (суббота)

ЦСКА – «Нижний Новгород»



6 марта (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Арсенал»

«Локомотив» – «Химки»

«Зенит» – «Уфа»

«Динамо» – «Спартак»



7 марта (понедельник)

«Краснодар» – «Урал»

«Ростов» – «Сочи»

«Ахмат» – «Рубин»

21-й тур:

12 марта (суббота)

«Уфа» – «Нижний Новгород»

«Арсенал» – «Динамо»

«Локомотив» – ЦСКА



13 марта (воскресенье)

«Урал» – «Ахмат»

«Химки» – «Сочи»

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Спартак» – «Краснодар»



14 марта (понедельник)

«Рубин» – «Ростов».