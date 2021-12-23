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Опубликовано расписание первых трёх туров РПЛ после зимней паузы

Опубликовано расписание первых трёх туров РПЛ после зимней паузы
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Стало известно расписание 19-го, 20-го и 21-го туров Российской Премьер-лиги. Эти туры станут первыми в лиге после зимней паузы. 19-й тур начнётся 26 февраля.

19-й тур:

26 февраля (суббота)
«Химки» – «Динамо»
«Нижний Новгород» – «Урал»
«Сочи» – «Арсенал»
«Спартак» – ЦСКА

27 февраля (воскресенье)
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Ахмат» – «Уфа»

28 февраля (понедельник)
«Зенит» – «Рубин»

20-й тур:

5 марта (суббота)
ЦСКА – «Нижний Новгород»

6 марта (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Химки»
«Зенит» – «Уфа»
«Динамо» – «Спартак»

7 марта (понедельник)
«Краснодар» – «Урал»
«Ростов» – «Сочи»
«Ахмат» – «Рубин»

21-й тур:

12 марта (суббота)
«Уфа» – «Нижний Новгород»
«Арсенал» – «Динамо»
«Локомотив» – ЦСКА

13 марта (воскресенье)
«Урал» – «Ахмат»
«Химки» – «Сочи»
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Спартак» – «Краснодар»

14 марта (понедельник)
«Рубин» – «Ростов».

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