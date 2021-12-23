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Орлов: наверняка что-то интересное будет у «Спартака». Да и пусть

Орлов: наверняка что-то интересное будет у «Спартака». Да и пусть
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу перестройки в московском «Спартаке».

«В «Спартаке» революционная перестройка. Мало того что приглашён новый тренер Ваноли, ещё и взяли нового спортивного директора — из «ПСЖ». Все понимают, что приходит человек с потрясающими футбольными связями, в том числе с ведущими игроками. Конечно, у него есть определённый вкус на игроков. Можно рассчитывать, что он каких-то хороших игроков заполучит, тем более что клуб не скрывает: он готов платить, у них есть деньги.

Наверняка что-то интересное будет у «Спартака», иначе зачем вкладывать столько средств и делать столько шума? Да и пусть. Если «Спартак» будет оказывать «Зениту» достойную конкуренцию, от этого выиграет российский футбол.

Взяли мощного парня Шамара Николсона. Вопрос Соболева сейчас стоит. К сожалению, Александр не прогрессирует. Я смотрю на наших молодых игроков, и прогрессируют единицы. Соболев как раз из тех, кто мало прогрессирует, не растёт. Мало у него футбольных навыков, нет футбольной школы. Вот посмотрите, сколько всего умеет Клаудиньо: бьёт сильно и точно, обводит, бегает 90 минут. Это футбольные навыки. К такой игре надо стремиться», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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