Игрок «Лорьяна»: когда у «ПСЖ» не играют Неймар и Мбаппе, их команде не хватает темпа
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Полузащитник «Лорьяна» Тома Монкондю прокомментировал результат игры с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции.
«Мы разочарованы результатом. Если бы нам сказали перед игрой, что игра закончится со счётом 1:1, мы бы обрадовались. Ход игры нам не понравился. Мы могли довести дело до победы, но плохо сыграли в концовке. Когда у «ПСЖ» не играют Неймар и Мбаппе, их команде не хватает скорости и креативности», — цитирует Монкондю Culture PSG.
После 19 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 46 очков. «Лорьян», в свою очередь, находится на предпоследнем месте, набрав 16 очков. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Лионом», а «Лорьян» проведёт матч с «Лиллем».
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