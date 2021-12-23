Игрок «Лорьяна»: когда у «ПСЖ» не играют Неймар и Мбаппе, их команде не хватает темпа

Полузащитник «Лорьяна» Тома Монкондю прокомментировал результат игры с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции.



«Мы разочарованы результатом. Если бы нам сказали перед игрой, что игра закончится со счётом 1:1, мы бы обрадовались. Ход игры нам не понравился. Мы могли довести дело до победы, но плохо сыграли в концовке. Когда у «ПСЖ» не играют Неймар и Мбаппе, их команде не хватает скорости и креативности», — цитирует Монкондю Culture PSG.

После 19 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 46 очков. «Лорьян», в свою очередь, находится на предпоследнем месте, набрав 16 очков. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Лионом», а «Лорьян» проведёт матч с «Лиллем».